菁英盃　「替工隊長」入波：多謝球會信任

傑志周日（23日）在「菁英盃」最後一場分組賽，以4比0大勝香港飛馬，順利取得3分殺入決賽。為球隊「埋齋」的李凱毅，慶祝期間向場邊展示其暫代黃洋戴上的隊長臂章，十分興奮。

傑志賽前取得16分，只要今場不敗便可進身決賽，而鋒將蘇沙和洛迪古斯亦不負所托，分別射入首三個入球，最後憑替任隊長李毅凱錦上添花，以決賽入場券總結8場分組賽賽事。

因正任隊長黃洋在55分鐘換出，「阿凱」暫代隊長一職。在尾段頂入一球後，他脫下臂章，展示給場邊職員及記者看以作慶祝。他賽後解釋這個慶祝動作：「好多謝球隊咁信任我，我自己亦想用表現報答番球隊。」他續稱，在穿上隊長臂章後，自覺責任重大：「始終自己依家都25歲，都唔再係年青球員。所以都希望用經驗去幫助後生啲嘅球員，做番好自己嘅職責，幫球隊贏每一場波。」

近年外界時常批評傑志扼殺青年球員機會，然而他們如今取得「菁英盃」決賽資格，可算是對批評的最佳回應。「隊長替工」李毅凱亦藉此鼓勵隊友：「球會今季畀好多機會年青球員，希望佢哋表現好自己，唔好咁容易放棄。依家睇到佢哋愈踢愈好，我都好為佢哋高興，如果最終贏埋冠軍，就更加可以證明到自己。」