打劫曼聯上晒癮　國米再搶紅魔主力！

自干地上任成國際米蘭領隊後，呢名前車路士主帥對英超球員情有獨鍾，已先後買入盧卡古同基斯甸艾歷臣，另外又借入阿歷斯山齊士及艾舒利楊格，4個英超球員3個來自曼聯，似乎對紅魔球星特別有興趣。據英國《鏡報》報道，國米今夏勢必再吼英超兵，其中曼聯射手安東尼馬迪爾，就成為國米嘅獵物！

國米早前注入中國資金後就大搞，上個夏天請到干地執教，可能因為英超球員好使好用，執行能力又強，所以干地現時陣中，已有4位英超球員，其中3個前紅魔都受到干地重用，盧卡古更成國米當家射手，本季於各項賽事已射入22球，干地食髓知味再撬紅魔兵都合情合理。

據《鏡報》報道，國米陣中阿根廷射手拿達路馬天尼斯，今夏極可能被巴塞買走，以代替年紀唔細嘅蘇亞雷斯，一旦馬天尼斯離隊，國米就會力斟射手替補，當中馬迪爾同阿仙奴前鋒奧巴美揚，都係干地心頭好。馬迪爾於15年加盟曼聯後，一直未去到巨星位置，所以受到唔少批評，國米於意甲有力挑戰祖雲達斯霸權，對馬迪爾絕對有吸引力，曼聯或者會繼上個夏天被搶去盧卡古後，又畀國米打劫多個主力。

國米除鍾意馬迪爾同奧巴美揚外，亦對RB萊比錫嘅迪姆華拿有興趣，但其實干地最想買到嘅，係巴塞射手基沙文，相信會搵拿達路馬天尼斯同巴塞交涉。