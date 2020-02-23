港男花劍超勁　連攞4個奧運資格！

新冠肺炎陰霾下，遠在海外的香港運動員屢次傳來喜訊，為港人打氣。周日（23日）香港男子花劍隊不負眾望，在埃及開羅舉行的花劍世界盃16強擊敗英國後，8強再勇挫宿敵南韓晉級，歷史性贏得奧運團體賽資格，同時獲得3張奧運個人賽入場券。

世界盃開羅站是最後一個奧運積分站，賽前港隊在奧運積分榜以252分排在第4位，僅領先南韓2分。22歲的蔡俊彥前一天於個人8強止步，創個人世盃最佳成績外，排名超越張家朗，成為新香港「一哥」。這天他與張家朗、張小倫及吳諾弘出戰團體賽，16強先以45比30「刺走」英國。

8強港隊迎來亞洲勁敵、4號種子南韓，港隊贏下這仗即可獲得直接晉級奧運資格。港隊法國站8強對南韓贏下關鍵一仗，兩隊今次碰頭同樣鬥得激烈。第一節港隊先後派出張家朗、蔡俊彥及張小倫，三人與南韓打成均勢，首節領先1分。其後張家朗及張小倫第5及6局發力，分別以8比3、4比0擊敗SON Young Ki和HEO Jun，成功拉開比數，最終港隊保住勝局，更以45比35創造歷史鎖定東京奧運團體賽資格，另加3張奧運花劍個人賽入場券。

本月份香港運動員表現神勇，繼馬術隊獲得奧運障礙賽個人賽及三項賽個人賽資格，12年後重返奧運後，男子花劍隊這天更一口氣取得4個資格，令港隊東京奧運入場券激增至22張。