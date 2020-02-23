夏薩特斷腳踝九成收咧　或踢唔到歐國盃！

皇馬中場巨星夏薩特，今輪西甲對利雲特受傷，需即時被調離火線。經軍醫檢驗後，證實夏薩特右腳足踝腓骨斷裂，同類傷患須休養3至4個月，呢名比利時隊長除即時宣布收咧外，仲連於6月12號舉行嘅歐國盃決賽周亦未必踢到！

皇馬今輪西甲爆大冷不敵利雲特，目前於聯賽榜跌落第2位，但更令皇馬球迷擔心嘅係，啱啱大傷抖完3個月、剛剛復出嘅夏薩特，竟然於67分鐘重創。賽後施丹已直指夏薩特傷勢唔輕，傷情極不樂觀，而球會官方稍後出嘅聲明，更令皇馬迷個心冷咗一截：「夏薩特右腳足踝有斷裂情況，但究竟傷幾耐，要稍後先知道。」據Goal.com報道，夏薩特咁樣斷骨，一般酬要3至4個月先好得番。

夏薩特重創九成收咧，除踢唔到嚟緊歐聯16強對曼城嘅大戰外，緊接而來嘅國家打吡對巴塞亦肯定缺陣。皇馬本季食粥食飯都睇呢2場波，夏薩特可以話於最差嘅時候受傷。另外現同6月中不足4個月時間，夏薩特要帶領比利時爭標，就需要同時間競賽。