係笑話嚟？「法明奴耐力曳過阿婆！」

提起羅拔圖法明奴，大家會諗到啲咩？除咗好波、無私、努力不懈外，應該會諗到無限體力4個字。利物浦踢壓迫足球，成班波好似機器一樣，周時去到完場前先搞掂對手，身為埃及文明鋒線不可或缺嘅一員，冇人會質疑佢嘅體力同耐力。不過賀芬咸前體育總監安斯坦拿表示，佢當時所做嘅耐力測試表現奇差，指數「仲衰過阿婆」！

2011年法明奴於巴西浮浮沉沉，連巴甲球會都唔吼佢，不過安斯坦拿對佢情有獨鍾，決定冒險帶佢到德甲發展。「佢剛加盟嚟到德國，我哋為佢進行耐力測試，係需要為佢抽血去檢驗。呢個測試一直好有用，極具參考價值。法明奴當時個指數，我睇到都嚇一跳，因為從來未見過球員係咁差，我可以講係仲衰過我阿婆，呢個指數幾乎冇可能出現喺職業球員身上。」

但安斯坦拿會帶佢到德國，當然有原因：「我對佢嘅技術從來冇壞疑過，記得當初要為佢技術評分，10分我畀起碼8分，只有世界級嘅我先會畀9分或以上。另外佢態度真係一流，記得當初喺巴西見到佢被教練捉住鬧，佢就好似個乖學生咁企定定受教，我就知呢個小朋友願意學習，未來可成大器。」