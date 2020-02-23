費南迪斯入波劏屈仔　曼聯爭車仔3分咋！

波基斯費南迪斯係有料到，射入加盟後首個曼聯入球，帶領紅魔今輪英超主場3:0殺敗屈福特，報番首循環一敗之辱。呢位被領隊蘇斯克查，喻為係新史高斯嘅新兵演出搶鏡，上半場博得12碼親自主射打開紀錄，換邊後又為格連活特送上助攻。有咗費南迪斯，睇嚟魔迷都可以忘記保羅普巴。

今仗曼聯繼續有拉舒福特、普巴缺陣，領隊蘇斯克查打4231陣式，安東尼迪爾打箭頭，費南迪斯就踢攻中，丹尼爾占士同格連活特於2邊側擊。一開波曼聯就嚇球迷一驚，哈利馬古尼同尼曼查馬迪誤會，好彩迪尼於門前未能起腳。17分鐘雲比沙卡近門一射，可惜未能命中目標。曼聯中場馬迪跟手又於中場甩轆，畀杜哥利長驅直進、左腳勁射近柱，迪基亞飛身擋出底線。

完半場前3分鐘，曼聯終開紀錄，丹尼爾占士直線靚質，費南迪斯引球殺入禁區，畀賓場科士打拉跌，球證直指12碼點，費南迪斯操自操刀，一個小跳步令賓科士打跌倒後再起腳搞掂，射入加盟以來首個入球，睇到呢位球星卡士。完半場前馬迪爾把握對手犯錯交畀費南迪斯，呢名葡萄牙國腳右腳一篤唔中龍，半場曼聯領先1粒。

換邊後6分鐘，杜哥利壓落底線地波傳中，好彩有勞基梳爾門前解圍。跟手右路角球開出，迪尼混戰中射入，但因奇治戴臣首先手臂掂到個波，VAR Check完推翻入球，屈福特慘食詐胡。58分鐘曼聯拉開比數，馬迪爾靚時間入楔左腳窄位抽射被擋出，之後佢攞番個波再用右腳射入，主隊領先到2:0。之後輪到格連活特發威，佢於中場附近扭過對手大步推進後分波，費南迪斯畀番個波佢，格連活特左腳大腳抽入到3:0。其後新前鋒恩哈路後備入替，一次扭過賓科士打再窄位起左腳射空門，可惜被敵衞救空門，最終曼聯贏3:0完場，聯賽2連勝後升到第5位，比第4車路士僅差3分。