華朗+史高斯　波費：我要踢歐聯

曼聯新加盟葡萄牙中場波基斯費南迪斯今輪英超表現出色，交出1入球1助攻協助紅魔大勝屈福特3比0，佢喺賽後豪言要幫曼聯取得來屆歐聯資格，領隊蘇斯克查則以華朗加史高斯來形容呢位新援。

英國《衛報》報道，波費今仗光芒四射，完上半場前博得12碼再自己操刀射入，原來係曼聯歷來首位憑12碼在英超開齋嘅紅魔成員，其後佢再送助攻畀格連活特入波，賽後接受訪問時表示：「這是我想做，亦是我需要做的。」

該25歲中場其後許下豪言，要為曼聯取得歐聯資格：「所有人都知道曼聯希望參加歐聯，我來到這裏爭取贏波，去完成目標，今個賽日是所有球員想要的，我能夠入波、能夠贏波感到幸運，我更希望能夠幫助安東尼馬迪爾取得更多入球。」

領隊蘇斯克查最初安排佢著18號球衣，就係寄望佢能夠擔演昔日紅魔中場史高斯角色，但今仗發現佢有另一種特質，蘇斯克查表示：「佢擁有史高斯嘅質素，但同時有一點華朗嘅氣質，令全體球員提升。」

英國《太陽報》報道，波基斯費南迪斯崛起，保羅普巴在隊中再無位置，曼聯將按照計劃，今夏把該法國中場出售。