【賽後解碼】奧巴美揚蛻變　引領阿仙奴

阿仙奴自從由阿迪達接手後，表現無疑係脫胎換骨，無論攻守都更有系統、更有組織，「兵工廠」嘅改革正好反映喺隊長奧巴美揚身上，呢位金靴射手嘅恐怖蛻變，引領阿仙奴走向正確道路。

貴為上季英超神射手嘅奧巴美揚，今季因為遷就拿卡錫迪而被逼客串翼鋒，不過喺阿迪達上任後，奧巴美揚就由「客串」變成「轉正」，最近就算拿卡錫迪被收起，阿迪達都寧用新人尼基迪亞做箭頭而並非將奧巴美揚放回中路。正確啲嚟講，Auba依家出任一個「偽左翼」位置，球隊進攻嗰陣經常插入中路發揮佢嘅射術，左閘沙卡先係戰術意義上嘅左翼，今場對愛華頓梅開二度，令佢以17球同占美華迪並列射手榜第1位，證明佢喺前線嘅威力並冇因為位置轉換而大幅下降。

奧巴美揚位置轉會成功嘅關鍵，係當阿仙奴進行冇波防守嗰陣，佢要做番左翼嘅協防任務，對於大部份世界頂尖攻擊球員嚟講，不斷嘅防守工作都係厭惡性，但Auba係毫不錫身咁頻繁返去左後防位置幫手，今場錄得3次攔截紀錄，同梅斯達菲並列全隊最高。阿迪達賽後提到：「我上任嗰陣對奧巴美揚有2個懷疑，第1係佢有冇呢個體能去兼顧防守、第2係佢願唔願意去做(防守)，而且仲係每隔3日都要做(防守)，而佢就證明自己唔單止有能力，亦好樂意去做。」堅持進攻之餘亦願意為防守作出犧牲，奧巴美揚嘅蛻變同阿仙奴一脈相連。