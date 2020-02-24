尼馬食紅牌　連續6年嘉年華前出「意外」

里約熱內盧每年一度嘅嘉年華，係全球最大型嘅嘉年華會之一，巴西球星尼馬幾乎從來冇缺席過，就算嚟到歐洲落班，每1年嘅嘉年華前都會因為受傷或者停賽，令佢有機會「放假」返巴西參加，因而引起球迷質疑，指尼馬係故意為自己製造「人為意外」。

里約嘉年華喺每年2月底至3月初左右舉行，今年慶典喺上周五展開，到今個星期三先至完結，尼馬日前喺Instagram拍片宣布，因為要為巴黎聖日耳門(PSG)比賽，佢今年唔會出席里約嘉年華：「我好高興咁宣布，我會缺席2020年里約嘉年華，就係咁，今次唔會有爭議啦！哈哈哈！」

世事就係咁奇妙，PSG周一(24號)法甲主場激戰4比3贏波爾多，正選上陣嘅尼馬罕見冇波入，而且喺最後補時階段更加因為一次遲出腳攔截，食到今次第2面黃牌被逐，下星期六主場對迪安嘅法甲將會停賽，意味尼馬仍然趕得切飛返巴西出席嘉年華！

尼馬對上5年，喺里約嘉年華前都有「意外」發生，2015年同2016年就停賽，2017年有肌肉傷患，2018年同2019年就面對蹠骨骨折，連續5年都「得閒」返巴西，今年呢張紅牌亦都嚟得及時，但尼馬仲有冇面飛去參加呢？