【特稿】歐洲最有前途鋒線組合喺愛華頓

愛華頓自從安察洛堤執教後，成績同表現都有大幅改善，周一(24號)雖然作客2比3不敵阿仙奴，不過兩位前鋒李察利臣同卡維特利雲繼續有波入，兩人今季英超入球數字都達到雙位數，堪稱係歐洲最有前途鋒線組合！

卡維特利雲近10場聯賽入7球，今季已經有12個聯賽士哥；李察利臣近5場聯賽入4球，總數亦都達到10球。睇番今季歐洲5大聯賽當中，只有9個22歲或以下球員可以拎到雙位數入球(見表)，而愛華頓就獨佔2席。

事實上，愛華頓本身有唔少高質素球員，安察洛堤執教下應該有好大發展空間，佢哋首要任務就係留低呢兩位超級新人，傳聞李察利臣已經獲巴塞隆拿等豪門注視，如果安察洛堤成功留住佢哋，下季肯定更有睇頭。

歐洲5大聯賽22歲或以下球員射手榜

基利安麥巴比(巴黎聖日耳門)●15球

拉舒福特(曼聯)●14球

查頓辛祖(多蒙特)●13球

譚美阿巴謙(車路士)●13球

域陀奧森漢(里爾)●13球

卡維特利雲(愛華頓)●12球

拿達路馬天尼斯(國際米蘭)●11球

李察利臣(愛華頓)●10球

加比爾捷西斯(曼城)●10球