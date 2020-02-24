驚險為港擸銅！張家朗：我哋成功了！

「少年劍神」張家朗即將迎來個人第二次奧運會，不一樣的是，這次他將會和戰友們參加團體賽，不再孤單作戰。香港男子花劍隊在埃及站世界盃力挫南韓勇奪東京奧運資格後，四強不敵美國跌入銅牌戰。港隊對法國憑張家朗肩負關鍵搶分角色，面對世界排名第二的Enzo Lefort一劍制勝，最終港隊以45比44險勝，收穫銅牌。

「我哋成功了！」張家朗今站在個人賽首圈止步，世界排名亦跌至第14位，幸好他能在團體賽及時調整。其實不只是張家朗，蔡俊彥、張小倫及吳諾弘亦拚盡全力，最終拿到這張寶貴的東京奧運團體賽入場券，將會是香港男子花劍隊歷來首次出戰奧運團體賽。賽後這位22歲劍手如釋重負，在社交網站facebook抒發感受：「由亞運會、亞錦賽、世界盃，世錦賽，我哋嘅團體就一步一步行上去，我哋一齊失敗，一齊進步，一齊成功，今日我哋一齊創造歷史。」「少年劍神」亦不忘感謝香港劍擊總會 、教練團、隊友及「所有支持香港運動員的大家。」完成埃及站後，港隊將直接出發美國，備戰三月的大獎賽。

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