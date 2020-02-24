【特稿】派唔完嘅膠　點做英格蘭正選？

愛華頓兵敗阿仙奴，奧巴美揚梅開二度，加上尼基迪亞嘅入球，愛華頓門將比克福特3次從個網拎番個波出嚟。平情而論，對於3個失球佢責任唔大，但呢名英格蘭國家隊正選，喺完場前嘅1個處理，就完全顯示非頂級門將。相信安察洛堤同修夫基會比一般球迷、球評家睇得更清楚，究竟比克福特係去到咩層次。

兵工廠鬥拖肥糖去到完場冇耐，於客軍門前出現驚險場面。當時阿仙奴球員力壓愛華頓防線，個波去到比克福特腳下，佢有充足時間大腳解圍，但明知喺禁區外嘅基菲爾施古臣被3個對手球員包圍，依然細細力質畀呢名冰島國腳，最終當然被焗甩，尼基迪亞即時搵到射門機會，如果唔係射中楣，愛華頓已落後到2:4。比克福特雖冇直接累愛華頓輸多粒，但呢個犯錯同派膠冇分別，充份反映比克福特只係二流門將。

之前比克福特對水晶宮，已曾畀賓迪基軼弱無力嘅埋門射破近柱，之後佢雖然承認犯錯「嘔心」，但依然話自己失波之後表現唔錯，自覺有極強心理質素。但今場甩漏，已睇到比克福特應付逼搶時騰騰震。