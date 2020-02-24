曼聯利物浦聯手　誓搶阿仙奴助攻王！

阿仙奴「助攻王」布卡約沙卡，今輪英超對愛華頓再一次顯示身價，臨危受命後備入場，為尼基迪亞貢獻美妙助攻為球隊扳平，成兵工廠砌低拖肥糖嘅一大功臣。沙卡本季於各項賽事26次出場已造出10次助攻，前途無可限量，據英國傳媒報道，因佢只剩番18個月合約，利物浦同曼聯都希望於夏天出手搶人！

因為哥拉辛拿斯同基蘭泰亞尼本季不時受傷，新帥阿迪達遂改造沙卡打翼衞，呢名18歲翼鋒表現一流，近3場對紐卡素、奧林比亞高斯同愛華頓都送上助攻，為尼高拉斯比比、拿卡錫迪同尼基迪亞鋪橋搭路入波。本季沙卡已貢獻10個助攻，成陣中助攻次數最多球員，佢係英超助攻最多嘅年輕球員，而環顧歐洲5大聯賽，只有查頓辛祖助攻次數比佢更多。

沙卡到下季季尾就完約，現時佢周薪只有3000鎊，難怪眾多歐洲勁旅，當中包括利物浦同曼聯都對佢虎視眈眈。阿迪達大讚呢位年輕翼鋒係出色球員，佢依家最需要做嘅就係，同沙卡盡快續約，若沙卡好似當日辛祖一樣，離開曼城轉投多蒙特後成為巨星仲身價過億鎊，阿仙奴就喊得一句句！