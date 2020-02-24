入信攞場攞津貼　溫達倫：希望會有好消息！

香港足球總會周一（24日）召集10支港超球隊代表進行緊急會議，就今季餘下的「港超聯」和「足總盃」，以及「高級組銀牌賽」和「菁英盃」決賽之安排作出商討。足總行政總裁溫達倫於會後透露，已正式向康文署及民政事總署發函「攞場」，供球隊在康文署轄下場地閉門作賽，並希望當客觀因素有改善的情況下，可以讓球迷重新入場觀賽，而目標場地則包括旺角大球場和香港大球場。

溫達倫指一眾港超球會均希望能夠在5月尾前收咧，亦不希望見到任何賽事取消，至於「高級組銀牌賽」決賽將會推遲至季尾舉行。另外，鑑於球會目前缺乏球迷入場的收入，足總董事會希望政府可以為各間球會提供津貼，同時資助聘請場地人員、球證、醫護人員，以及保持訓練中心運作和清潔等種種開支。

至於賽期「一改再改」的兩場「足總盃」首圈賽事，溫達倫表示計畫於3月內舉行；而3月尾將迎來的「世界盃」外圍賽，港隊作客伊朗及主場對伊拉克的賽事，目前作客一仗的安排要視乎疫情再作決定，而主場賽事方面，對手伊拉克已如常提供球員相關的資料與文件，並未有提出移往中立場作賽的安排，故暫時會維持原定賽期進行。

重申與康文署及民政事務局保持緊密聯繫的溫達倫，期望本周內能收到好消息︰「老實講，我認為政府已好積極回應，上星期二（18日）嘅會議都有體育專員楊德強出席，仲同球會對話，我認為係正面。大家都喺度為尋找解決方案而努力，但目前尚未有定案，康文署內部都有自己嘅議題要討論，佢哋上星期五回覆過會盡快答覆我哋，希望今個禮拜會有消息，咁我哋就可以計劃之後個禮拜點做，我哋每日都會留意住情況同有啲乜解決方案。」