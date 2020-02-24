勒邦帶埋「高比」挫綠軍　公鹿提前入季後賽

湖人與塞爾特人上演了一場精彩的黃綠大戰，勒邦占士戴着印有24號(高比球衣號碼)的手指環，為球隊貢獻29分，特別在完場前的轉身射球，帶着「高比」以114比112險勝。至於巫師的比爾奧即使交出生涯最高的53分，但最終球隊以117比126不敵公牛，幫助公鹿提前鎖定季後賽資格。

勒邦占士周日(23)出戰35分鐘，19投9中，3分球10投4中，罰球12中7，全場攻入29分8籃板9助攻，在完場前32秒，這位湖人超級王牌更在關鍵時刻轉身跳射成功，為球隊成功反超前，並以2分力壓對手。湖人這仗贏得驚險，勒邦占士賽後亦坦言：「這就像是一場季後賽，雙方都打得很好，這兩隊都是想爭冠軍的球隊。」

至於目前在東岸穩居首位的公鹿，今天雖然沒有比賽，但已肯定成為首支闖入今年季後賽的隊伍，事關巫師作客不敵公牛，拱手將公鹿提前送入季後賽，最為可惜的是巫師球星比爾奧今仗打到着火，全場27投15中，3分球11投5中，罰球20罰18中，狂轟53分5籃板4助攻，成為巫師隊史上第三位多次射入50+的球員；而值得一提的是比爾奧的得到累積11103分，是球隊史上第二位，但創造多項歷史都未能贏波，比爾奧賽後呆坐場邊，一臉落寞。

今日戰果(前者主場)

湖人 114:112 塞爾特人

金塊 128:116 木狼

速龍 127: 81 溜馬

公牛 126:117 巫師

雷霆 131:103 馬刺

勇士 101:115 塘鵝

拓荒者107:104 活塞