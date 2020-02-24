菁英盃　「標流」理文小將為搶Fo而戰

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由香港足總呈獻的「2月閉門作賽」賽事直播，周二（25日）下午續於將軍澳賽馬會香港足球總會足球訓練中心（FTC）舉行兩場「菁英盃」分組賽。頭場B組的富力R&F今仗必須贏波，才可保住出線希望，但對手和富大埔上仗逼和榜首冠忠南區，士氣正盛必有惡鬥！至於尾場A組由標準流浪鬥理文，儘管今戰屬「例行公事」，但兩隊年青球員揚言仍會拚盡，博取教練歡心。（on.cc東網周二下午1時起直播）

尾場A組分組賽為「例行公事」，標準流浪對理文。流浪於今季「菁英盃」未嘗一勝，上仗更遭香港飛馬大勝9比3，惟該仗後備上陣的20歲前鋒李鍶泓表示，自史提芬回歸球隊後，他與巴辛在前場產生的化學作用，定必為對手防線帶來威脅，球隊之前攻力不足的問題亦得以解決。（on.cc東網周二下午4時直播）

「鍶泓」過往曾在陽光元朗，與理文後衞余煒廉做過隊友，並向對方大笠高帽：「『煒廉』今季累積好多經驗，身型都大隻咗。今場對佢我都係唔好同佢有太多埋身，踢法要多變，多啲畀波走位，因為身體質素未必夠佢嚟。」雖然今仗已成「例行公事」，但他仍視作自己的一個黃金機會：「嚟緊仲有聯賽，教練都會以今場表現嚟判斷畀唔畀我踢，所以都會盡力，我希望可以放啲，用波方面大膽少少，唔好吓吓清走個波。」

另邊廂理文亦篤定出局，然而今屆7場「菁英盃」均以正選上陣的周家樂揚言，不會放鬆手腳︰「我哋每場波都好專注咁踢，出唔到線固然失望，但對於我自己嚟講，今屆呢8場『菁英盃』畀到自己好大得着，譬如適應比賽節奏、力量上嘅運用等等。」

同時，今場「家樂」更期待與兩位好友潘柏安及彭林林交手︰「潘柏安技術好好，『林林』就有速度，只係身型上輸蝕啲。我會好好利用自己體格同心態較穩定嘅優勢爭取入波，就算冇入波都可以貢獻到助攻！」

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