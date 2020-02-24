【特稿】歐聯炒「車」　拜仁整多場7:2？

聽晚深夜歐聯16強大戰，車路士主場對拜仁。上一次雙方歐聯對戰，車路士於決賽打和拜仁1:1，之後射12碼擊敗對手捧盃，事隔8年於史丹福橋對戰，車仔要重溫舊夢、今仗起碼攞個和局都唔易。車仔領隊、球員經驗不足，加上門將問題仲未解決，拜仁上次造訪倫敦入足7球，車仔要固守城池超高難度。

林柏特今季首成英超領隊，因球隊上個夏天未能買人，選擇相信陣中一眾年輕球員，大踢青春足球，譚美阿巴謙、美臣蒙特、湯姆利、列斯占士成球隊重心，於英超總算排緊第4，但鬥勁旅周時處於下風，本季3負曼聯，先後不敵利物浦及曼城，反映車仔面對高強度對手有所不足。

另外於歐聯分組賽，車路士亦嚴重不穩，其中主場對阿積士，就被對手攻入4球，亦曾於主場不敵華倫西亞，反映林柏特同一班年輕戰將，於大戰中每每未搵到合適嘅心態同戰術。車仔今戰續有大將尼高路簡迪、基斯甸普列錫助陣，前線應該出韋利安豐富球隊經驗。不過阿列沙巴拿加持續被林伯打入冷宮，副選韋利卡巴尼路實力不足，面對近7仗入23球，上次作客熱刺大勝7:2嘅老狐狸拜仁，車仔真係要打醒十二分精神，一被打散分分鐘大敗。