【疫情嚴峻】隨時無得去釜山　港隊有B計劃

受到新冠肺炎疫情影響，即將在一個月後舉辦的世乒賽的釜山市，周一表示正積極考慮推延比賽，隨着韓職將今季K聯賽全部延期，相信世乒賽在釜山上演的可能性不高，有建議將賽事易地舉行，多哈或成為接辦的考慮之一。

世乒團體賽定於3月22至29日在釜山舉行，這是東京奧運前最重要的國際賽，好該各隊作為檢驗奧運備戰效果的一個難得機會，但上周釜山已出現確診個案，世乒賽事組委與國際乒聯即緊急推遲原定22日舉行的抽籤，目前國際乒聯與世衛及南韓政府正為世乒賽會否如期上演作評估。

如果釜山無法如期舉辦，有網友建議可由多哈接辦，因為3月初本是舉行卡塔爾公開賽，而且目前多哈的情況比釜山更安全。

剛在匈牙利公開賽奪得一金一銀的港乒，周一（24日）凱旋回港，積極為卡塔爾賽備戰。由於南韓新冠肺炎疫情進一步擴散，對於釜山世乒賽能否如期舉行亦表關注，香港「一哥」黃鎮廷無奈表示，「這個不是我們可以控制得到，如果國際乒聯要取消都沒有辦法。」

黃鎮廷去年11月起一直受傷患困擾，他笑言回港後訓練量不會減少，「訓練都要繼續，可能每課練少半個小時，但會做更多康復治療及體能訓練。」他表示，世巡賽第二站的混雙金牌為今季帶來好開始，「取得奧運資格後更能放開打，希望在之後的比賽爭取更好的排名，更有利奧運抽籤。」對於南韓疫情，「阿廷」感到擔心：「剛剛我上網見到有確診病例，距離釜山只有100公里。假如要比賽的話，只能盡量少岀門，防疫措施做得更好。」香港女子隊主教練李靜表示，「乒隊原定會提早到南韓備戰，現時會改為留港訓練。」

香港女雙組合杜凱琹／李皓晴在決賽以0比3不敵日本奧運代表石川佳純／平野美宇得銀牌，杜凱琹承認，「與對手實力上仍有一段距離，但第二局總算領先過，算是有進步。」不過她對於自己單打8強止步則未感滿意，期望卡塔爾賽有更好發揮，「單打最近都打得不好，其實對自己的技術不太滿意，幸好心態上有改善。」

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