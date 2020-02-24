曼城歐聯夢魘！迪布尼壓力大恐崩潰

曼城即將於歐聯16強首回合，作客皇家馬德里。藍月亮本季於英超大幅落後利物浦，衞冕機會幾乎等於零，球隊現時最大希望，就係首奪歐聯冠軍。但歐聯係曼城近年夢魘，哥迪奧拿從未帶領球隊超越8強，陣中壓力可想而知。一直表現勁有信心嘅奇雲迪布尼亦表示，若曼城今屆始終贏唔到歐聯，就會畀人話好似過去5年咁失敗。

迪布尼於15年加入曼城，當季就帶領曼城殺入歐聯4強，到最後4強止步，淘汰佢哋嘅正正係皇馬。迪布尼之後3屆歐聯，先於16強被摩納哥爆冷砌低，跟手2屆先後對英超隊伍，先被利物浦2回合完勝落敗，上屆就更加戲劇性慘遭熱刺淘汰。

迪布尼表示：「皇馬係歷史上贏歐聯次數最多嘅球隊。但曼城去到馬德里，會嘗試踢番自己嘅風格、打出進攻足球，以畀對手壓力，如果可以嘅話，嘗試去贏波。雖然曼城近年喺本土賽事成績好好，但始終未贏過歐聯。如果今年繼續贏唔到，每個人都會話，曼城就好似過去5年咁失敗。曼城好想去贏，但總有球隊係表現得好啲，我哋必須承認呢點。」