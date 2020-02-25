謝拉特：冇咗佢　利物浦運作唔到！

利物浦神奇隊長謝拉特，對現時紅軍有讚無彈，佢強調若球隊冇咗一位球員就運作唔到，嗰位就係佐敦軒達臣。謝老四謂從來冇懷疑過軒達臣嘅能力，並曾說服軒達臣留隊、繼續於紅軍發展事業。

謝拉特多年來為紅軍獻盡所有，曾捧起歐聯冠軍獎盃，但始終同英超錦標無緣，當年一跣失去獎盃，成為佢永遠的痛。謝拉特做唔到嘅事，軒達臣卻有機會做到，現時紅軍於聯賽榜大幅領先曼城，餘下賽事若保持水準，相信紅軍可以順利奪得首個英超錦標。

謝拉特對軒達臣讚不絕口：「當年我同佢一齊操練，佢嘅力量同體能非常犀利。有球員係為自己而戰，但軒達臣永遠以球隊行先，幹盡所有髒活、鍥而不捨咁去執Second Ball，周六、周三比賽日周而復始嘅每場跑12、13公里。以利物浦依家嘅水平，如果冇軒達臣呢類球員在陣，根本係運作唔到。佢好快就會成為英超冠軍成員，我為佢感到高興。」

「依家佢每次落場都充滿信心，佢亦捧起過歐聯獎盃。佢有依家成就，我冇出過咩力，但當年佢於球隊一度失去位置，考慮緊離唔離隊。我就對佢話，千祁唔好放棄，應該繼續留隊，未來情況一定轉好。我一直睇好佢可以為紅軍建功立業，我冇睇錯佢。」