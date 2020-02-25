高比拜仁追思會　遺孀：在天堂等我

NBA巨星高比拜仁追思會，周二(25日)凌晨在洛杉磯湖人主場館舉行，共有2萬人出席，包括高比拜仁家屬、前隊友、各界好友及球迷，遺孀雲妮莎現場感人發言，充滿對高比拜仁及女兒GiGi的哀傷及思念，令人心碎。

雲妮莎在追思會向大家分享家庭生活點滴，先談愛女GiGi：「GiGi是最甜美的女孩，每日都要親吻晚安，有一次她早上上學，我短信要她親吻，她回覆我說，媽，妳睡着時我已經親過妳了。」

然後雲妮莎談到高比與GiGi：「高比總說GiGi性格似我，好鬥且嘴尖，但內心都是柔軟，GiGi運動天賦很好，會寫中文、西班牙文，充滿才華，但我們已沒機會看她上高中，看着她出嫁。」

談到與丈夫高比拜仁，她說：「大家都知高比是場上鬥士、NBA名宿、奧斯卡、黑曼巴，但對我來說，他是koko，我是bobo，我無法把他看做名人和運動員，他是我丈夫、女兒的父親，我的一切。我17歲跟他一起，我是他第一個女友，他的初戀，他的妻子，他的心腹，他的護衞。」

「在他去世前幾星期，高比和我商量過二人世界，但都無法實現計劃，因為兩人都很忙，我們總是想着將來變成爺爺嫲嫲的樣子，他去世前一晚，仍帶着3個女兒到附近商場散步。」

雲妮莎最後說：「寶貝，請你照顧好GiGi，希望你們一起安息，在天堂快樂玩耍，等我跟你們重逢，我永遠愛你們。」