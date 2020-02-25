利物浦驚險扑錘　追平曼城紀錄

英超周二(25日)凌晨獨腳戲，利物浦主場與韋斯咸上演入球騷，在互有領先情況下，紅軍最終以3比2險勝全取3分，以79分領先曼城22分排榜首，再贏4場就可提前捧冠。今場利物浦贏波，更以18連勝追平曼城於2017至18年球季創下嘅英超連勝紀錄。

歐聯敗陣並未影響利物浦士氣，今仗開賽就搶攻，並於9分鐘由韋拿杜姆接應阿歷山大阿諾特傳中球，近門頭槌頂成1比0，不過韋斯咸於3分鐘後憑藉角球機會，由伊沙迪奧普頭槌扳平。

利物浦攻勢凌厲，不但未能攻破韋斯咸，反被對方將一軍，下半場54分鐘，迪格蘭賴斯右路傳中，後備入替嘅柏保路科奴斯射死角入網，韋斯咸反超前2比1。

利物浦要不敗奪冠，當然唔會咁易輸，餘下時間狂攻對手，終在68分鐘由穆罕默德沙拿接應安德魯羅拔臣傳中球，門前撞射，對方門將法比安斯基大意甩手漏入，紅軍扳平2比2，81分鐘阿歷山大阿諾特右路傳中，沙迪奧文尼射空門入網，最終利物浦戲劇性贏3比2。