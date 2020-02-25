【歐聯】車路士頂唔頂得住拜仁

今晚歐聯16強首回合重頭戲，英超車路士主場對德甲拜仁，拜仁實力經驗同近況都佔優，加上車路士陣中傷兵問題多，硬漢防中尼高路簡迪缺陣，面對快速搶逼嘅拜仁唔易擋。

車仔傷兵仲有基斯甸普列錫，主力箭頭譚美阿巴謙剛傷愈，上輪對熱刺只踢咗20分鐘，新星羅夫度斯卓克亦未弗番，難怪領隊林柏特無奈咁話，現時唔係歐聯打硬仗好時機。

車仔球員經驗淺演出反覆，今季歐聯主場都冇乜威力，輸畀華倫西亞賽和阿積士，戰績同演出都遠遜預期，何況3日前打完對熱刺硬仗，抖少拜仁一日怕回唔切氣。

拜仁近期快速搶逼威力甚強，上輪對柏達邦懶咗幾乎失分，對佢哋嚟講係一課寶貴教訓，前線古天奴表現曳勢被棄用，教練弗利克會用番強陣出擊，以目前戰鬥力作客都夠贏。

名家：蘇斯克查

直播表

周二1:00pm 菁英盃 富力R&F Vs 和富大埔

on.cc 東網

周二6:00pm 菁英盃 標準流浪 Vs 理文

on.cc 東網

周三4:00am 歐聯 車路士 Vs 拜仁慕尼黑

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台

周三4:00am 歐聯 拿玻里 Vs 巴塞隆拿

Now 644；有線661、601台