平曼聯阿仙奴傳奇紀錄　利物浦威到盡！

利物浦今輪英超有驚無險，憑沙迪奧文尼於完場前攻入反勝入球，以3:2殺敗由莫天才帶領嘅韋斯咸全取3分，再贏多4場就可以一圓心願，首奪隊史上首個英超冠軍。利物浦再贏1場，今季27戰26勝1和，已追上曼聯99年3冠王聯賽奪標分數，亦追平咗04年阿仙奴不敗封王球季嘅26仗贏波場數，堅係勁！

利物浦本季打出出色同穩定嘅表現，破盡唔少歐洲5大聯賽史上分數紀錄，球隊今戰憑韋拿杜姆攻入先開紀錄入球，雖然一度被對手反先2:1，但穆罕默德沙拿嘅有運入球，以及文尼於完場前接應阿歷山大阿諾特傳送門前搞掂，帶領利物浦反勝。球隊自10月中逼和曼聯失分後，連勝18場英超，追平曼城17/18年連勝紀錄，此外亦同曼聯、阿仙奴2大傳奇球季比肩。

曼聯於99年成為歐洲3冠王，該季紅魔鬼以79分贏得英超冠軍，依家利物浦用27戰已經完成，比曼聯少用11戰已經去到呢個分數。另外阿仙奴03/04球季，以26勝12和不敗戰績奪標，利物浦亦少用11場，已經達到26勝紀錄。