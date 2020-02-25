連續2場救命　利物浦連勝要多謝佢！

雖然表現唔算突出，但利物浦英超完成18場連勝，一定要多謝艾利臣比加！呢位巴西第一鋼門，繼上仗鬥諾域治以一敵二力挽狂瀾後，今仗又於完場前神救查洛保雲嘅單刀埋門，連續2場為紅軍攞多4分，紅軍於英超無敵，一定唔可以數漏呢位功臣。

艾利臣比加今仗雖然失咗2球，但都並非佢所能挽救。到完場前利物浦沙迪奧文尼，曾再次接應阿歷山大阿諾特傳送門前抽入，但因越位在先被VAR推翻入球，利物浦始終只係領先住1球。利物浦今場中場較為鬆散，轉個頭畀韋斯咸打返轉頭，於中場放個靚直線劏開防線，一對中堅華基爾雲迪積克同祖高美斯已經失晒位，查洛保雲入到禁區一射，又畀出迎奇快嘅艾利臣張大身軀擋出。如果呢個射門轉化為入球，相信利物浦將會失分而回。

上場對諾域治，紅軍又係被捅開防線，但艾利臣面對對手單刀交橫嚟個瞓身一撈，單手將皮球撈走，反應勁快又極為冷靜，話艾利臣係當今球壇第一門將，相信好多人都會同意。