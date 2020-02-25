利物浦最大弱點　高普年代第一水貨！

自高普執教利物浦之後，紅軍於轉會市場一直可以用Smartr嚟形容，球會球探、收購團隊極為高質，米高愛華士管理買賣球員部署一流，球會做咗多單令人津津樂道嘅收購，當中包括華基爾雲迪積克及艾利臣比加，紅軍一步步向頂峰遘進。但買賣球員嘅嘢總有失手時候，其中拿比基達就係例子。

今輪英超對韋斯咸，因為隊長佐敦軒達臣因傷缺陣，高普派上基達、韋拿杜姆、法賓奴泰華利斯組成3人中場組合，但基達演出堅令人失望。防守一向唔係基達專長，冇人會期望佢發揮到軒達臣嘅作用，但佢今仗於進攻上毫無建樹，中場多次交失波、失去控球權，連基本控球同控制節奏都做唔好，而令紅軍中前場進退失據。韋斯咸54分鐘反先2:1，高普忍唔住喺3分鐘後換走基達，以阿歷士張伯倫入替，之後中場先有番生氣，亦得以反敗為勝。

自18/19年球季正式加盟以後，基達始終未能融入球隊，而且因為不時受傷關係，超過1季半以來只係於英超上陣34次射入3球，實在有負超過5000萬鎊嘅身價。基達最大殺着係於中場突然殺入禁區埋門，但於英超佢身體對抗性唔夠，而且速度又唔見突出，如果再唔及時進步，相信好快就會被淘汰。