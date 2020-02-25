備戰土耳其盃 港女足硬撼歐美列強

正積極備戰「女子土耳其盃 2020」的香港女子代表隊周二（25日）續操，她們將於周日（1日）出發前往土耳其阿拉尼亞，期間將與羅馬尼亞、匈牙利和委內瑞拉等隊伍對壘。

主教練列卡度（Rambo）在收操後表示是次比賽主要目的是為未來作準備：「我認為這是一次難得的機會讓一眾女將與強隊交手，這次陣容我徵召了數名18歲以下球員出戰，對他們來說，相信會是一次很好的經驗。」Rambo更期望：「希望小將能在這項賽事中增強閱讀球賽的能力、提升身體對抗性、速度和反應，畢竟這些對將來發展有重大影響。」

早前「賀歲盃」因新冠肺炎被逼取消，加上康文署關閉設施，以致現時本地各項賽事均延期舉行，使一眾女將均長時間沒有比賽 。Rambo雖坦言部署有所影響，但仍樂觀面對：「『賀歲盃』本來是一次重要的備戰，但比賽取消了，我們只好犧牲。土耳其盃的比賽節奏、速度十分高，我希望她們能在這次比賽中吸取經驗，在未來5至7年發展成一支更好的球隊。」Rambo續說現時在沒有比賽的情況下，能進行更多操練，好讓球隊增強溝通，同時演練不同戰術。

為抗疫情，港隊收操後安排女足經理黃若玲、主帥Rambo、女足名譽團長李麥潔娉，向球員和教練團派發每人一支酒精搓手液，以鼓勵她們勤洗手、注意個人衞生。

另外，儘管各地政府已就疫情蔓延，而延誤或取消多項足球賽事，惟下周在土耳其阿拉尼亞展開的「女子土耳其盃2020」仍如期進行。據資料顯示，土國至今未有肺炎確診個案，亦未有就疫情設任何入境限制，僅暫停往來當地與中國的航班，並為各地入境人士設體溫檢驗及健康篩查。

港隊22人決選名單：

守門員：吳婉琪（車路士足球學校（香港））、吳卓蔚（愉園）

後衛：馬澤純、冼仲意、王素嫻（愉園）、胡彩瑤、黃曦桐（車路士足球學校（香港））、許以心（公民）、賀允同（傑志）、曾柏同（大埔）

中場：陳頌文、林裕殷、韋婉婷（公民）、陳穎霖（車路士足球學校（香港））、陳詠詩（沙田）

前鋒：張煒琪、袁凱狄、林永嫺（公民）、蘇鎧霖、曾麗薇（愉園）、

張紫晴（車路士足球學校（香港））、胡樂琪（沙田）

港隊「女子土耳其盃2020」賽程：

3月4日 15:00（香港時間20:00） 香港 對 羅馬尼亞

3月7日 11:00（香港時間16:00） 香港 對 匈牙利

3月10日 18:00（香港時間23:00） 香港 對 委內瑞拉