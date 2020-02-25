捧盃最大敵人！利物浦最驚呢樣嘢

利物浦英超18連勝，離首座英超冠軍又近一步，但今輪對手只係韋斯咸，仲要有主場之利，要到完場前先反敗為勝，唔少利迷都對愛隊整體演出唔滿意。其實近3仗紅軍演出都出水準以下，除兵敗馬體外，2場聯賽對諾域治同錘仔幫都攻不銳守不穩，其中一大原因，就係利物浦球員天生辛苦命----歇冬假期抖完，反而令一眾戰將狀態低迷。

上季利物浦已經非常犀利，於英超壓倒曼城成冬季冠軍，但於1月尾開始出現低潮，接連打和李斯特城同韋斯咸。於歐聯16強鬥拜仁慕尼黑前，領隊高普見有10日時間，就帶咗班波去西班牙集訓，以為紅軍會於舒適、和暖環境操起狀態，點知球員狀態不升反而繼續跌，連歐聯加英超加埋4場，只係取得1勝3和。最後利物浦只差曼城1分失落錦標，喺呢段時間於聯賽打和曼聯及愛華頓，堅係蝕到入肉。

就算係一周雙賽，就算早前去埋踢世冠盃，利物浦都愈踢愈有，今年英超歇冬，高普冇帶班波去集訓，索性畀球員休息，但再次正式比賽後，接連3場都甩甩漏漏，睇嚟休息同集訓，對利物浦真係最大敵人。