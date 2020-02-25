菁英盃　金承龍起孖　富力燒鬚出局

「菁英盃」周二（25日）頭場，在賽馬會香港足球總會足球訓練中心，進行B組關鍵戰。賽前爭逐出線席位的富力R&F，在被對手新援金承龍梅開二度之下，以1比2不敵和富大埔。富力3分全失後，讓榜首的冠忠南區提早鎖定出線席位。

富力賽前取得10分，落後榜首5分，今仗對已篤定出局的大埔必須贏波，故派出基奧雲尼、伊高沙托尼等主力，企圖猛攻對手。甫開賽富力攻勢如狼似虎，陳嘉宝2分鐘接應橫傳射空門，被錢兆琛回身撲走。「綠戰士」7分鐘後回敬一腳，杜度罰球直射高出。而大埔新援金承龍，首仗亦創造出不少具威脅攻勢，其中包括20分鐘開出角球，近柱的金玟基施頂中柱。32分鐘，基奧雲尼接應傳中連射兩腳，錢兆琛門前托走力保不失。大難不死，必有後福，孫銘謙禁區內被周煜辰侵犯獲判12碼，金承龍操刀一蹴而就，大埔39分鐘領先一球。

領先的大埔，易邊後初段未有如所料縮後，反而積極進攻，可惜孫銘謙禁區頂的窩利抽射，及中村祐人的埋門，均未能擴大領先優勢。他們主導的戰局，在唐道碧一次腦筋上的錯誤下斷送，這名英裔後衞57分鐘踢跌利安高，領今場第二面黃牌被逐。富力乘人數優勢猛攻，終在59分鐘收效，伊高沙托尼左路傳中，基奧雲尼一頂入網，富力扳平1比1。其後在64分鐘，錢兆琛神救利安高的射門，再一次阻止對手的入球。富力出綠的美夢，尾段被金承龍徹底粉碎，這名前亞冠冠軍成員77分鐘，接應接中挑過林衍廷，再射破周煜辰的「十指關」，大埔再度領先。雖富力及後再換入羅港威增強攻力，惜未能扭轉敗局。結果，富力未能把握人數優勢，兼被金承龍連入兩球，以1比2不敵大埔失分，讓同組的南區以15分提早鎖定出線席位。

富力R&F主教練楊正光賽後，將敗局歸因於運氣和球證執法不公：「球隊其實發揮理想，製造到好多埋門，但唔好彩有好多中柱中楣，又有球12碼。另外，球證嘅判決問題都影響到，我好少批評球證，奈何今場一定要講講。」他又指，利安高和白鶴等主力，因早前需隔離檢疫而缺席操練兩周，亦影響他們今仗的發揮。富力篤定出局後，「光Sir」亦對陣中年青球員在「菁英盃」的表現作總結：「佢哋暫時要再努力啲，始終質素係有，但唔能夠發揮到出嚟，可能因為喺球隊入面壓力大。麥富城比上年進步嘅，而陳嘉宝睇到佢亦有持續提升，但我哋係對佢嘅期望好大，希望佢繼續努力。」

和富大埔總監馮凱文賽後就直言今場勝仗對球隊有正面意義︰「呢場波贏到，對球隊信心好重要，之前始終擔心有信心危機，球隊踢咗咁耐波，踢得好又贏唔到，呢場咁嘅劣勢之下贏波，絕對係打咗支強心針，希望喺之後賽事尤其足總盃比賽可以更加好。」助教艾雲就認為全隊拼勁十足：「下半場大部分時間10人應戰情況下，我哋都可以入到波，認真唔容易，成隊波今日博到盡，非常抵讚。」 至於首次為大埔上陣就梅開二度的南韓外援金承龍，就形容今仗勝仗得來不易：「呢場波真係好困難，我已經34歲，要不斷去場邊攞水飲先得，好期待下場比賽。」