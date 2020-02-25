【疫情嚴峻】南韓疫情惡化　世乒賽要讓路

新冠肺炎肆虐，國際乒聯今日（25日）宣布，為了保障運動員、工作人員和球迷的健康，原定3月22日至29日在南韓釜山舉行的世界乒乓球團體錦標賽，將會延至6月21日至28日舉行。

南韓疫情近日急速惡化，確診個案超過800宗，死亡人數達7人，港府對南韓發出紅色旅遊警示，同時採取「封關」措施。國際乒聯亦在上周五得悉釜山出現確診個案後，與南韓乒協和釜山市代表商討世乒賽應變措施，最終決定延至6月下旬舉行，地點不變。由於改期後，世乒賽與南韓公開賽、澳州公開賽撞期，國際乒聯將與兩站賽會商討重新編排賽程。

世乒賽被視為東京奧運前哨戰，如今被迫押後，對已經拿到7張奧運入場券的港隊來說頗有影響。香港「一哥」黃鎮廷無奈表示：「這不在我們控制範圍內，國際乒聯要取消也沒辦法。」雖然影響備戰奧運，但阿廷坦言擔心韓國疫情：「我上網看到確診病例，距離釜山只有100公里。」總教練陳江華表示，港隊先會參加3月3日至8日的卡塔爾公開賽，在沒有比賽的情況下，則會閉關訓練。

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！