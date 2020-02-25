【東體爭議】公平咩？沙拿要入利物浦史冊

英超利物浦尋晚主場以3比2驚險反勝韋斯咸,為球隊一度追平2比2，奠定反勝基礎嘅埃及射手穆罕默德沙拿，絕對係贏波功臣。加盟「紅軍」第3季嘅佢，唔驚唔覺原來尋晚已經追上球隊烏拉圭名將蘇亞雷斯，以69個聯賽入波，並列球會史上第4，不過，喺唔少「紅軍」球迷心目中，要稱佢做「紅軍」傳奇始終仲未夠班，但依家做咗講波佬嘅利物浦經典中堅加歷查就戥佢唔抵開聲，話大家都低估咗呢位超級射手。

沙拿尋晚對住韋斯咸個入波，射穿對手門將法比安斯基「大細」，或者嚟得多少有運，不過賽後著名網站《whoscored》畀咗佢全場最高嘅8.5分，就知佢嘅表現同重要性。事實上，沙拿累積69個英超入球，已經追上名將「哨牙蘇」，要知道呢位過檔咗巴塞隆拿嘅射手係用咗110場聯賽先做出呢個成績,而沙拿只係用咗98場，足足少咗12場,所以話沙拿超越埋「哨牙蘇」都唔過份,而排喺沙拿面前三人分別係科拿(128球)、謝拉特(120球)同奧雲(118球)。以依家沙拿先得27歲，如果佢繼續留喺晏菲路效力，要打入前三，甚至成為「紅軍」史上第一射手，都唔係冇機。

再講，或者唔少超級「紅軍」粉絲，都必定留戀昔日年代，對「謝四」、科拿、麥馬拿文，甚至老一輩如杜格利殊及魯殊等抱有情意結，覺得佢哋永遠都係最好，不過，嚟緊沙拿將會帶領「紅軍」贏得佢哋史上首個英超冠軍，實現廣大「紅軍」球迷對重奪頂級聯賽冠軍嘅多年心願，相信佢絕對有資格成為利物浦嘅傳奇歷史一部份。

對於沙拿喺「紅軍」嘅地位，加歷查就睇唔過眼話：「沙拿無疑係世界級球員，但我認為喺利物浦球迷眼中，沙拿係被低估咗。的當，沙拿嘅數據相比起佢加盟首季係有多少下降，但佢總唔可能每季都入47球。我認為利物浦有6名世界級球員，包括艾利臣比、阿歷山大阿諾特、華基爾雲迪積克、沙迪奧文尼、羅拔圖法明尼同沙拿。我諗如果問利物浦球員係咪願意出售前5名球員，佢哋會話無論幾多錢都唔賣。只係如果你問球迷，假如有人出價1.3億鎊買沙拿呢？我諗佢哋會話同意或者願意考慮，呢個就係我覺得沙拿被低估原因。」