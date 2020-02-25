菁英盃　例行公事現入球騷　流浪復仇成功

「菁英盃」周二（25日）續於賽馬會香港足球總會足球訓練中心上演A組賽事，為兩隊已出局的球隊，標準流浪和理文的對碰。雖今仗已成「例行公事」，但兩軍互不相讓，以9個入球締造一場激戰，終由流浪以6比3成為最終贏家。

上輪理文以6比0大勝對手，流浪今仗為復仇擺齊巴辛和史提芬兩位射手。首個具威脅攻門在18分鐘由理文創造出來，亞哥斯達中路扣過對手施射，流浪門將盧兆崎橫身沒收。小將周家樂及後亦試一腳，禁區頂拉射可惜高出。理文初段主導戰局，惟先入球一方卻是流浪，史提芬繼上場「起孖」後，今場罰球直射首先建功，流浪22分鐘領先1比0。狀態大勇的「肥彭」史提芬，其後更表演出一球世界波，一控一射抽入，流浪36分鐘將比數改寫成2比0。5分鐘後，周家樂右路勁射被盧兆崎擋出，幸有亞哥斯達「腳趾尾拉西」補中得手，一度拉近比數至1比2。然而「肥彭」始終勢不可擋，他在45分鐘完成「帽子戲法」，一腳禁區頂的燙射，為流浪半場前射成3比1。

易邊後初段，理文門將袁皓俊受傷，要由李瀚灝入替。倒戈的鄭兆均，隨後靠努力搶贏黃本煒皮球再窄角度射入，為球隊57分鐘收窄差距。惟他們一不留神，便再被對手入球，巴辛58分鐘接應安基斯直傳，壓過賓希路攻入領先4比2的一球。這名阿根廷前鋒4分鐘後，更憑角球混戰射成5比2。理文的佐迪，亦沒有錯過在這場「入球騷」增添紀錄的機會，他在67分鐘入楔快門將一步篤入，追至3比5。補時6分鐘，巴辛亦不讓史提芬專美，接應角球頂入連中三元。最終，流浪以6比3擊敗理文，報回上輪一戰之仇之餘，兼以一場大勝為這屆「菁英盃」畫上句號。

理文主教練陳曉明賽後坦承，這場敗仗是球隊本季至今表現最差的球賽，然而責任應由球員和教練共同承擔，餘下展望是如何應付，下場對和富大埔的「足總盃」賽事。「曉明Sir」透露，這場比賽有望在下月初進行，惟比賽場地及實際日期有待足總正式公布。

另外他指出，甫傷愈復出的澳門前鋒梁嘉恆，後備上陣的表現有待提升，本已預期今場僅讓他重拾比賽狀態，好讓他日後在聯賽及「足總盃」為球隊補強。

此外，「菁英盃」衞冕球隊理文今屆表現失準，僅以8戰得7分成績「畢業」。陳曉明坦言年青球員表現「有好有唔好」，但這項盃賽意義在於，容許他們犯錯並從中汲取經驗：「今季有啲情況係佢哋踢得好，亦有啲情況做得唔好，都明白呢啲都係『菁英盃』嘅意義，都希望唔好拔苗助長之餘，佢哋自己都要自強。」

標準流浪教練團之一賴嘉輝，則大讚前鋒史提芬的加入，為球隊增加進攻模式，亦減輕後防的壓力，使踢法能變得更主動。不過，他指出雖然今場大勝，但美中不足是防守集中力仍然不足，會在訓練中再提升防守球員的執行力。

另外，他仍借大勝稱讚陣中年青球員：「一場比一場進步，本身諗住佢哋淨係足以踢『菁英盃』，但依家好似盧兆崎、彭林林、黃本煒呢啲球員，未必話獨當一面，但起馬可以喺聯賽入面，畀多個選擇教練諗係咪可以用佢哋，而年青球員亦可以從中成長。」