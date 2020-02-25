伊巴拍片爆粗！狂噴2曼聯球星！

大佬即係大佬，伊巴謙莫域雖然已返AC米蘭，但佢原來冇忘記曼聯，最近喺Twitter發片，公開叫2個曼聯球星連格同安達斯彭利拿，去佢足球學校學射波！伊巴一向勁霸氣，喺呢條片入面都唔例外，直斥2個紅魔都唔知搞乜鬼，當中仲夾雜粗口添！條片擺咗2日幾，就已經有成180萬人睇過，認真犀利。

曼聯今季演出麻麻，雖然依家排緊第5，仲有機會進入前4、攞到來屆歐聯資格，但除咗拉舒福特表現超卓外，好多球星表現都於水準以下。其中中場連格同安達斯彭利拿，演出更劣評如潮，2個本季聯賽夾埋只係入咗1球英超入球，剛啱聯賽對屈福特，2個仲連後備都冇份做。

伊巴專登拍咗條片鬧醒佢2個：「超過廿場比賽零入球，究竟搞乜X嘢？我真係好擔心。想唔想學點入波？快啲去我足球學校學嘢，等我教你點樣入波！」依家曼聯買入波基斯費南迪斯，再加上麥湯米尼已經復出，連格同安達斯彭利拿再唔急起直追，真係好難有得出，不如真係去跟伊巴學番2招啦！