高普有幾堅？原來羅拔仔射得都係靠佢

利物浦今季喺英超贏到開巷，前線一條「埃及文明」鋒線確係無堅不摧，包括穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼同羅拔圖法明奴自從加盟「紅軍」之後，入球能力都以倍數提升，一切梗係要多得「紅軍」名帥高普啦！就連拜仁慕尼黑超級射手羅拔利雲度夫斯基近日受訪都承認，佢嘅超凡入球能力原來係高普逼出嚟！

拜仁今晚喺歐聯作客車路士，佢哋個波蘭超級射手一向入波易過執豆，肯定係對車仔最具威脅力一個，究竟佢點解咁射得，原來有段故......話說喺2010年，當時做緊多蒙特教頭嘅高普，簽入咗只得21歲嘅羅拔仔，之後呢位波蘭新星就開始接受高普指導，而呢位德國名帥教波方式都好特別。羅拔仔話：「我哋經常會進行射門練習，高普會同我輸賭，如果我每次訓練可以入到10球，佢就會輸50歐元畀我。第一次練射門，我入咗3、4球，之後慢慢增加到6至7球，然後係7至8球。33個月之後，我每次練射門都入到10球以上，隔多幾星期，高普就話唔掂喇，佢頂唔順，唔想再輸錢畀我。」

羅拔仔話呢種類似遊戲方式嘅訓練，係佢射門技術同意志力成長嘅過程，唔知依家「紅軍」前鋒線咁勁，係咪又係高普輸咗唔少錢換番嚟呢？