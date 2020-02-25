加利佬為乜幫利物浦揀最佳奪標日子

英超利物浦尋晚險勝韋斯咸全取3分，距離奪標又行前一步。對於身為「紅軍」終生宿敵嘅曼聯名將加利尼維利嚟講，梗係唔想見到「紅軍」捧盃呢一日，只係既然無法避免，「加利佬」依家就改為祝願利物浦可以提前喺3月14日或4月4日兩日提早捧盃，事關佢近日收到嚟緊嘅工作日程，呢兩日佢都唔使上電視講波，唔使親身面對「紅軍」奪標呢個恐怖大日子。

利物浦依家帶離曼城22分，基本上「藍月亮」再有乜冬瓜豆腐失分，「紅軍」都可以再將奪標日子推前。現時身為《天空體育》講波佬嘅「加利佬」就話：「我今朝先收到三月同四月工作日程，我依家最希望係曼城喺對般尼或修咸頓嗰陣失分，然後送個冠軍畀利物浦，因為呢兩日唔會有鏡頭喺我身邊。」

「加利佬」補充：「呢兩場波都係周末下午3點開波，我可以留喺屋企，放鬆乜都唔理。我最唔想係留喺球場見證佢哋捧盃。我知對於公司、天空體育、利物浦球迷或者任何人嚟講，佢哋捧盃嗰日我留喺屋企未必係最好。」呢位曼聯經典球星知道，如果到時佢要現身講波，佢嘅失落表情肯定會不斷畀鏡頭追蹤，同時佢講波拍檔、利物浦名將加歷查肯定都會瘋狂恥笑佢，唔想成為笑柄，「加利佬」避得就避都係理所當然嘅。