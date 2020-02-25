前輩過料　馬迪爾上位做世界級射手

英超曼聯近排戰績回升，主要原因自然係射手安東尼馬迪爾終於搵番射門鞋，連續3場入波，喺佢拍檔拉舒福特缺陣之下擔起大旗。事實上，24歲嘅馬迪爾加盟以來，一直都被寄予厚望，但始終未能將潛質盡情發揮，身為佢球會同國家隊前輩嘅退役法國名將沙夏就畀咗意見，話只要馬迪爾做到呢兩點，必定可以成為世界級射手。

馬迪爾喺2020年頭6戰只入1球，但近排終於搵番入波觸角，事實上，沙夏都大讚呢位後輩係擁有成為頂級射手嘅一切元素。對於馬迪爾間中畀球迷批評態度欠佳，沙夏就戥呢位法國後輩唔抵：「馬迪爾間中被批評態度唔好，但好多時係啲人錯誤解讀事情，呢個亦係整個業界嘅情況問題。我以前都做過受害者，佢哋求其揸住一點就話你唔夠上心，之後就話你因為咁所以唔可以不斷入波。」

沙夏今次明顯勁幫法國自己友：「同樣嘅批評都有出現喺保羅普巴身上，你喺呢行就要預咗有呢種情況。」之後沙夏就教精馬迪爾點樣去做世界級射手：「馬迪爾係個天才球員，擁有成為世界級球員嘅一切元素。佢可以入波，又識得組織攻勢，佢依家只需要更專注，就一定會踢得好。佢要改善嘅唔係要踢得好睇，而係要做一個殺手，我見佢間中都可以做到。佢一定要學識把握機會，埋門一刻更加決斷。」