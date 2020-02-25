曼聯阿仙奴搶簽法國世盃冠軍名將

英超褪色勁旅曼聯同阿仙奴嚟緊又有大戰？不過今次唔係喺球場之上，而係喺轉會市場上。根據英國傳媒報道，「紅魔鬼」同「兵工廠」都睇中咗意甲班霸祖雲達斯嘅法國中場馬度迪，有意喺今夏收歸旗下，至於「祖記」因為陣內中場人才勁多，都唔介意呢位32歲中場離隊，最好賣到唔錯價錢，主帥沙利仲更開心。

法國國腳馬度迪技術好兼大賽經驗足，曾經幫祖雲達斯贏過2次意甲，亦為巴黎聖日耳門4度稱霸法甲，兼且係法國2018世盃冠軍成員之一。今季依然係「祖記」主力嘅佢,本身同球會係今夏約滿,不過球隊唔想季尾人財兩空,早前成功行使合約條款,幫佢續約一年到2021夏天,只係如有合適報價,一般相信「祖記」都樂意畀佢走人。

根據英國《太陽報》報道，曼聯領隊蘇斯克查因為預計嚟緊會賣走保羅普巴，同時尼曼查馬迪亦係今夏約滿隨時走人，因此為中場補充人腳係佢主要任務，而馬度迪呢種即戰力強兼經驗豐富球員自然最合心水，尤其係佢可以出任防守中場，正係「紅魔鬼」最需要。

「兵工廠」方面，主帥阿迪達近排引領球隊走出低谷，戰績回升，亦有望令球會管理層開水喉增兵，增加佢哋爭入前四，未來重返頂級強隊行列籌碼。當然，呢兩支英超老牌強隊要買到馬度迪，仲要面對來自法甲里昂嘅競爭，事關呢支老牌勁旅舊年夏天曾經接近簽入馬度迪，相信嚟緊都有可能出手再搶人。