玩咁大？佐治古尼要買起馬拉加拍戲

大件事呀！荷里活著名影星佐治古尼要踩入足球圈！根據西班牙《阿斯報》同英國《太陽報》報道，呢位58歲型佬正夥拍一個美國財團計畫收購西乙球會馬拉加，目的係將呢間球會打造成「歐洲荷里活」級數，仲將整個過程拍成紀錄片擺喺美國Amazon播放搵大錢。

現於西乙競逐嘅馬拉加，現時正深陷財困危機，同時佢哋嘅會長艾坦尼正被停職調查。儘管球隊涉及非法挪用資金等刑事案，但佢哋嘅卡塔爾班主依然開價8,600萬鎊，先肯賣盤，想挖番一筆先走人。

講番佐治古尼，身兼演員、導演、製片同電影商嘅佢，一向生意頭腦出色，瓣數多多，之前曾經試過同人合作搞個人品牌tequila(龍舌蘭酒)，喺2017年以高達7.7億鎊賣出。根據《阿斯報》所講，呢個來自荷里活嘅財團想收購馬拉加，將整個過程拍成一套紀錄性電影，對於呢個消息，馬拉加嘅小股東財團揸Fit人安東尼奧阿古利拿都證實雙方已經展開商討:「有間大型製作公司派人嚟咗馬拉加，已經開始傾緊，不過佢哋唔想滿足艾坦尼嘅瘋狂叫價，好似係8,600萬鎊。佢哋只係肯畀大約3,000萬鎊左右。上周五,佢哋(馬拉加)搵咗班美國佬話有得傾喎！」

其實，買入馬拉加仲要幫艾坦尼找多500萬鎊債券，幫卡塔爾班主搞掂手尾。事實上，馬拉加依家係問題多多，其中前教練域陀山齊士上月被炒一事，已經帶上法庭仲未解決。另外有消息指，如果陷財困嘅馬拉加滿足唔到足總幾項財政要求，即使依家佢哋排喺西乙14位，但都可能被逼降班。