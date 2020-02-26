拜仁製造　歐聯倫敦慘案2.0

歐聯16強首回合周三(26日)凌晨重開，重頭戲英超車路士主場迎戰拜仁慕尼黑，結果客軍拜仁繼今屆分組賽大炒熱刺7比2之後，今仗大勝車路士3比0，兩場倫敦作客賽事攻入10球。手執3個作客入球嘅拜仁，3月19日次回合返主場出擊，晉級8強可謂十拿九穩。

今仗是2012年歐聯決賽翻版，當年車路士戰至互射12碼獲勝捧盃，奪標功臣林柏特如今以領隊身份領軍再戰拜仁，勢估唔到大敗而回。車路士上半場尚算頂得住，0比0完半場，但下半場重開擋唔住拜仁攻勢，迅速潰敗。

車路士在51及54分鐘連失2球，2個失球都好相似，第1球基拿比與羅拔利雲度夫斯基做one-two，最後由基拿比撞射破網，第2球又係佢2個合作，基拿比完成攻門梅開二度，拜仁三扒兩撥領先2比0。

76分鐘拜仁再入多粒，艾方素戴維斯左路落底傳中，羅拔仔遠柱射空門成3比0大局已定，81分鐘馬高斯阿朗素擊打羅拔仔，被球證翻睇VAR後判紅牌驅逐出場，結果車仔主場慘吞3蛋，次回合作客至少入3粒先有晉級機會，難度比上屆4強利物浦淘汰巴塞隆拿更高，不如專心爭英超前4仲好。