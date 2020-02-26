【賽後解碼】唔夠班！英超3雄歐聯瀨晒嘢

上季英超球隊威盡歐洲賽，包辦晒歐聯同歐霸盃冠軍及4個決賽席位，不過足球場上風向話轉就轉，今屆歐聯16強已經登場嘅3支英超球隊全部瀨嘢，上星期利物浦同熱刺輸波，周三(26號)又輪到車路士慘敗，而且同拜仁慕尼黑嘅級數差距顯而易見，同歐洲一線鬥仲未夠班。

德國名將馬圖斯喺賽前已經話：「拜仁係全方位勁過車路士，車仔只係排英超第4，落後利物浦32分，級數有幾多好明顯，佢哋冇一啲擁有扭轉戰局能力嘅球員。成個英超只係得利物浦同曼城有機會有作為，其他球隊都係歐聯陪跑。」曼城周四(27號)就要作客皇家馬德里，如果輸埋，英超4隊就會喺首回合輸晒，面臨全軍覆沒嘅結果。

事實上，車路士今季喺英超都踢得非常吃力，仲可以排第4要多謝其他球隊更唔爭氣，要佢哋踢歐聯仲要鬥當時得令嘅拜仁，慘敗都係反映現實。車仔對上一次同拜仁喺歐聯交鋒，就係8年前嘅歐聯決賽，當年車仔有杜奧巴、林柏特、費蘭度托利斯、艾殊利高爾同施治等巨星，依家換成一批初出茅廬嘅小將，滑落嘅幅度都咪話唔得人驚。