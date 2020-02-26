【人物誌】拜仁怪物！話畀車仔聽咩叫超新星

拜仁慕尼黑喺歐聯16強首回合作客3球大炒車路士，羅拔仔繼續做英雄、基拿比威盡倫敦，不過只得19歲嘅艾方素戴維斯先至最令人震驚，呢位「加拿大閃電」無論進攻定防守、速度同爆發力都可以用怪物嚟形容，感覺比阿拉巴10年前崛起嗰陣更加恐怖。

車路士球員技術唔夠拜仁，林柏特靠嘅係用青春同活力彌補，列斯占士同美臣蒙特都係車仔今季最耀眼新人，但佢哋今場坐鎮嘅右路，就畀左閘艾方素戴維斯完全打爆，艾方素戴維斯多次上演幾十碼狂爆畫面，包括連過3人後助攻羅拔利雲度夫斯基入第3球，列斯占士同美臣蒙特喺佢面前就好似一個老人家咁慢。艾方素戴維斯今場有6次成功過人、2次關鍵傳球、1個助攻、100%攔截成功率、91%傳波成功率同埋8次重奪控球權，唔好忘記佢只係得19歲。

拜仁上年1月喺美職溫哥華白帽收購艾方素戴維斯，大部份人都覺得係一個賭博性嘅長遠投資，但隨住盧卡斯靴南迪斯同歷卡斯蘇尼重傷，阿拉巴又改踢中堅，艾方素戴維斯突然成為主力，佢亦用表現將正選「據為己有」，自上年10月底開始踢足拜仁所有德甲同歐聯賽事。

艾方素戴維斯生於亂世，佢父母都係利比里亞人，但因為逃避戰亂而流亡加納，艾方素戴維斯就係喺加納一個難民營內出生，雖然佢對自己童年嘅環境印象模糊，但佢父母無疑係非常艱辛咁將佢湊大，媽媽透露曾經要爬過其他人嘅屍體去搵食物，喺艾方素戴維斯5歲嗰陣，更加一家人轉去加拿大嘅難民營展開新生活，即使到依家名成利就，艾方素戴維斯仍被媽媽叫「難民營BB」。

艾方素戴維斯表示：「我好感激爸爸媽媽，當年嘅生活真係好艱苦，但佢哋將我帶去一個安全嘅國家，如果佢哋唔係有勇氣離開非洲，我唔會係一個職業足球員。」艾方素戴維斯2015年畀溫哥華白帽睇中，1年之後就成為美職史上第2年輕上陣球員，上年獲拜仁慕尼黑收購，依家已經係慕尼黑最值錢嘅瑰寶之一。