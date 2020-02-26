拿玻里史上「士哥王」　唔使錢任搶！

意甲勁旅拿玻里喺歐聯16強首回合1比1打和巴塞隆拿，比利時前鋒梅頓斯再有入球，係佢今屆歐聯第6個入波，包括分組賽主客場兩度攻陷利物浦大門。今場入波之後，梅頓斯歷來為拿玻里累積121個入波，追平斯洛伐克球星咸錫紀錄，並列拿玻里史上No.1士哥王，而更加刺激嘅係，佢喺今個球季完結後可以自由身轉會！

拿玻里嘅奪冠次數雖然唔能夠同各地班霸相比，不過歷史上都有唔少天王巨星效力過，最有代表性當然係阿根廷球王馬納當拿，佢喺拿玻里入嘅115球，今季較早前已被梅頓斯超越，而喺拿玻里嘅史上「士哥王」榜入面，亦不乏卡雲尼、希古恩、加拉卡同艾達芬尼等名將(見表)。

雖然已經32歲，但梅頓斯仍然保持高水平表現，由於佢嘅合約到季尾完結，呢位老將要求將320萬鎊年薪提升到630萬鎊，令到續約談判破裂，據報車路士、曼聯、阿仙奴同國際米蘭都準備接受呢位「免費神兵」。

拿玻里史上士哥王

1●121球●梅頓斯

1●121球●咸錫

3●115球●馬納當拿

4●107球●沙奧斯圖

5●104球●卡雲尼

6●103球●禾積克

7●97球●艾達芬尼

8●96球●加拉卡

9●91球●希古恩

10●86球●恩斯治尼