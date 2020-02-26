【有片】超精妙揼波鐘戰術　施蒙尼學嘢！

足球場如戰場，有球隊為咗獲勝係無所不用其極，角球旗戰術、詐死、拖延開波呢啲「揼波鐘」方法司空見慣，不過最近南非聯賽就出現最強嘅「揼波鐘」戰術，睇到球迷一邊拍手一邊爆粗。

南非勁旅馬姆洛迪辛當斯(Mamelodi Sundowns)貴為非洲頂尖球隊，依家向住聯賽、盃賽同非冠盃3冠王目標進發，佢哋喺聯賽落後榜首凱撒酋長4分，餘下賽事1分都不能少。上場馬姆洛迪辛當斯迎戰Bloemfontein Celtic，到比賽尾段領先緊2比1，佢哋就展開一場超精妙揼波鐘好戲。

馬姆洛迪辛當斯喺81分鐘拎到角球，烏拉圭中場施連奴走去處理，佢將個波擺嚟擺去、望兩望之後竟然走開，讓畀隊友韋拿卡斯處理，施連奴當然被出示黃牌警告；之後輪到韋拿卡斯表演，佢兩度退後扮晒要助跑衝刺，但都係行上前擺正個波，結果又被球證罰黃牌；咁都未完，基加拿隨後又走去處理，唔使問阿貴又係拖到食黃牌。呢個時間教練摩斯文尼再提出換人，結果呢個角球要到第4個球員、擾攘超過3分鐘先至成功開出。最終馬姆洛迪辛當斯如願保住2比1勝局。

揼波鐘揼到贏波好成功？咁都未算！原來呢個戰術係計中有計！食黃牌嘅施連奴、韋拿卡斯同基加拿，拎完黃牌之後都要喺之後南非盃對住低組別球隊VUT停賽，呢場波佢哋本身已經打算為之後嘅非冠盃留力，3位主將揼波鐘之餘順便「洗牌」，可以話係一石二鳥之計！呢個揼波鐘片段喺網上瘋傳，有網話馬德里體育會教練施蒙尼可能學到嘢，嚟緊歐聯16強作客利物浦死守兼揼波鐘，保住首回合1比0勝果。