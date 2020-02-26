意國鳥籠專剋美斯　巴塞7成晉級率都死

西甲班霸巴塞隆拿尋晚喺歐聯作客意甲拿玻里，最終打和1比1收場，或者唔少人都會覺得滿意。不過，對於球王美斯嚟講，就肯定谷到一肚火，事關佢尋晚全場受制拿玻里主帥加度素為佢度身訂做嘅「鳥籠」戰術，舉步維艱。原來翻查資料，美斯近年根本去親意大利都係衰住走，對上一次入波已經係2013年。至於嚟緊巴塞返到主場係咪可以輕鬆晉級？隨時會有多達8名主力缺陣嘅佢哋，真係有暗湧囉！

加度素今場刻意加強中場防守，基本上美斯每次喺中前場攞波，都會有至少兩人招呼，而美斯喺老拍檔蘇亞雷斯受傷，加上奧士文尼迪比利同佐迪艾巴又養緊傷，新兵巴夫韋迪又冇註冊歐聯之下，只得唔多夾嘅基沙文幫手，根本又係孤立無援。睇番資料，原來美斯對上11次作客意大利都只係入得2球，當中上次入波已經係2013年對AC米蘭，難怪佢今場都冇晒計啦！

晉級形勢方面，原來巴塞首回合和波兼有作客入波，次回合就算互交白卷都可以晉級嘅情況，從佢哋以往喺歐聯歷史，晉級機率去到73%，都算樂觀。只係考慮到佢哋本身都傷兵滿營，包括布斯基斯同維達爾下場都要停賽，就連防線重臣碧基都因為扭傷足踝隨時唔踢得，到次回合巴塞仲係咪有能力反抗真係好難講。