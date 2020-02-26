破歐聯入球荒　羅拔叔劍指歐洲金靴

德甲拜仁慕尼黑尋晚喺歐聯作客大炒英超勁旅車路士，賽後人人大讚梅開二度嘅拜仁中場基拿比同超新星怪物艾方素戴維斯，只係仲有一人其實功勞一樣大，呢個就係波蘭射手羅拔利雲度夫斯基。佢今場交出1入球2助攻，兼且成功打破自己喺歐聯嘅673分鐘入球荒，堅犀利呀！

一向畀人批評係「魚腩殺手」嘅羅拔叔，今場面對車路士都先後兩度助攻基拿比入波，自己又接應艾方素戴維斯傳中近門射入，用行動去省靚自己招牌。呢位31歲射手今場個「士哥」唔止打破入球荒，同時仲將自己今季喺歐聯入波增加到11球，以1球之差壓住多蒙特超新星射手艾寧夏蘭特，獨佔今季歐聯射手榜榜首添！

仲有，原來羅拔叔今季喺歐聯嘅11個入波,有9個係喺客場取得，要知道之前只有葡萄牙球王C朗拿度試過單季喺歐聯作客入9球，家陣羅拔叔有望打破呢個紀錄。至於佢喺歐聯總入球數已經累積到64個，追平咗效力皇家馬德里嘅法國射手賓施馬，並列喺歐聯史上射手榜第4位。值得一提,羅拔叔只係用咗86場就轟入64球，較賓施馬少咗32場，超高效率點到你唔服？

睇番羅拔叔今季入球數據，喺德甲23場入25球，歐聯6場入11球，仲有德國盃3場入3球，依家唔止喺德甲同歐聯射手榜榜首，甚至喺歐洲金靴排名榜中，都只係落後意甲拉素嘅恩莫比尼2球。只要佢嚟緊保持佳態，要贏埋歐洲金靴都唔係大貪囉！