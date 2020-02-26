轟入今季新高！勒邦占士破埋高比紀錄

勒邦占士取到賽季新高的40分，再加上安東尼戴維斯的「雙雙」，協助湖人以118比109主場擊敗塘鵝，迎來6連勝。

自從安東尼戴維斯今季加盟湖人之後，勒邦占士保持勇態，周三一戰就轟入今季新高40分，再加8個籃板、6次助攻，據美媒一項統計顯示，他成為高比拜仁於2013年之後，首位能夠在第17個賽季攻入40分的球員，而今季有勒邦占士得到30+的比賽中，湖人18勝0負，同樣刷新了歷史紀錄。

當然安東尼戴維斯傷愈後表現回勇，今仗得到21分14個籃板，其實塘鵝的恩格林及狀元錫安威廉臣分別射入34分及29分，今仗表現相當出色，尤其是鍚安威廉臣刷新多項紀錄，這是他連續8場比賽得分超過20分，也成為了歷史上新秀賽季對陣湖人得分第三高的球員，前兩名就是35分的安東尼(2004年)及32分的勒邦占士(2004年)，難怪此仗之後勒邦都對這位新秀狀元表讚賞。

今日賽果

溜馬 119:80 黃蜂

速龍 97:108 公鹿

公牛 122:124 雷霆

金塊 115:98 活塞

湖人 118:109 塘鵝

拓荒者 106:118 塞爾特人

勇士 94:112 帝王

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！