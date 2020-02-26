歐聯最強主帥交鋒　施丹哥迪奧拿邊個堅

歐聯16強今晚有皇馬主場對曼城，西英兩大勁旅交手，賽前記招兩軍名帥施丹同哥迪奧拿都向對方互笠高帽，大讚對方先係當今球壇最強主帥。好啦好啦，打和Super！

施丹喺記招表示:「哥迪奧拿係咪最佳教練？係啦，因為佢一直喺巴塞、拜仁同曼城都展現呢點。或者有人會認為有其他教練更好，但喺我眼中，佢係最好嘅。我以前都同哥迪奧拿傾過，從中獲益良多。佢係個真誠開放嘅人，同佢一齊時候，你可以隨時學習。不過，今場比賽係皇馬對曼城，唔係施丹對哥迪奧拿囉！」

哥帥曾經帶領巴塞兩次稱霸歐聯，而施丹則曾帶領皇馬實現歐聯三連霸。對於施丹嘅讚賞，哥迪奧拿回應：「我唔係世界最佳教練，喺球賽之中，藝術家係班球員。我從來唔認為自己係最好，反而施丹喺歐聯嘅成就係冇人可以複製，呢樣都表明呢支球隊實力。」

講到今晚場波，哥帥話：「好高興又嚟到巴拿貝球場，呢個係最偉大球場之一，令我深感榮幸。我球員時代喺度輸過好多次，最美好回憶應該係2009年嘅西甲，唔係因為我哋喺度贏6比2，而係我哋贏到西甲冠軍。」