拜仁新怪物係曼聯險簽？

尋晚歐聯成功上位嘅拜仁慕尼黑超新星艾方素戴維斯，根據英國《每日鏡報》爆料，原來曾經有機會投效英超老牌勁旅曼聯，可惜最終呢位加拿大籍新人寧願去踢奧運隊比賽，都唔肯去「紅魔鬼」試腳，錯過咗入「魔」機會。不過依家錯有錯着，佢喺拜仁爆出，就連一眾拜仁新舊球星都對佢讚不絕口，讚佢識揀，將來必有美好前景！

根據《曼徹斯特晚報》所講，原來喺2017年，當時只得17歲嘅艾方素戴維斯曾經收到曼聯邀請，搵佢去卡寧頓訓練中心接受為期3星期嘅試腳，不過當年嘅佢選擇同加拿大奧運隊訓練同比賽，放棄咗呢個唔少新人球員夢寐以求嘅機會。事實上，艾方素戴維斯對佢國家隊前景非常重視，早喺16歲已經首次代表加拿大出賽，依家以19歲之齡已經累積17次代表加拿大上陣，兼有5個入波，認真犀利。

舊年先由溫哥華白帽轉投拜仁，拜仁嘅老大哥湯馬士梅拿話慶幸呢位小師弟冇去到奧脫福：「呢個小子天生擁有超強衝刺力，係嗰種我哋拜仁唔見好耐嘅球員。球迷完場後對佢嘅歡呼致敬都係佢應得嘅，佢自從加盟之後，學識好多戰術嘢，今場係世界級表現。」

至於球員生涯曾效力曼聯同拜仁嘅德國名將夏格維斯就話：「19歲咋，竟然有咁驚人嘅運動能力。佢係個翼鋒，但今季經常踢後衛，真係冇得彈。佢嘅速度拍住基拿比不斷喺左路進攻，真係好得人驚。」