排名跌出300　舒拉寶娃宣布掛拍　

俄羅斯網壇天后舒拉寶娃宣布退役，結束20年網球生涯！這位五屆大滿貫得主兼前世界一姐因為肩傷的問題，世界排名已經降至373位，加上多次比賽都遇上「一輪遊」，令她相當無癮，決定離開球壇。

32歲的舒拉寶娃是在個人專欄宣布退役消息，標題為「說再見」，她遺憾地表示:「我的生命奉獻了給網球，網球亦給我生命....我每一天都會想念它，我會記住先着左腳球鞋才到右，我懷念我的團隊，我記着坐與爸爸一齊練習的時光；每一次與對方握手，不論輸或贏，你們都是推動着我，我很無奈作出這個決定，請原諒我-網球，我要講聲拜拜！」WTA官方宣布這個消息，結束了她20年的職業生涯，而最後一項賽事就是今年澳網。

舒拉寶娃現時排名跌至373，曾經奪得36個女子單打冠軍，總獎金超過3,800萬美元。2004年只得17歲的舒拉寶娃擊敗頭號種子S威廉絲贏得溫布頓，一鳴驚人；2006年成為美網冠軍，兩年之後再登上澳網后座，2012及2014年兩奪取得法網冠軍，成就「四大滿貫」冠軍。

不過，寶娃於2016年因服食禁藥「米曲肼」，被國際網總重罰停賽15個月，之後她的職業生涯、成績及形象就一落千丈，再加上她受到肩傷的困擾，即使重投球場已經不復當年。

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