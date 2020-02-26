愛女撐沙拿利物浦　史達寧你都有今日

英超勁旅曼城今晚會喺歐聯16強作客西甲皇家馬德里，賽前曼城星級翼鋒史達寧接受西班牙《阿斯報》訪問，提到佢個女偶像竟然唔係自己，而係佢母會利物浦球星穆罕默德沙拿，仲會成日喺佢面前高唱沙拿之歌，總之要同佢鬥氣。要知道史達寧當年幾乎反晒面逼「紅軍」放佢過曼城，依家個女反而撐母會，「二五寧」你都有今日喇！

史達寧喺2010年加入利物浦學院，17歲就首次為「紅軍」一隊上陣，以後備身份登場鬥韋根。之後佢喺晏菲路極速上位，上陣129場射入23球，可惜係佢2015年跳草裙舞逼球會放佢去曼城，搞到同「紅軍迷」結怨。轉投曼城之後，史達寧喺名帥哥迪奧拿指導下，成為全球最頂級翼鋒之一，不過依家佢每次返到晏菲路作賽，都肯定會畀利物浦球迷噓爆。

當被問到佢7歲愛女Melody點解會情迷利物浦，史達寧話：「佢同我都係嗰種性格，鍾意寸吓你，所以成日會唱沙拿之歌畀我聽。佢知道利物浦同我隊波嘅敵對關係，所以更加會唱人哋首歌，想去激吓我，不過呢啲都係佢性格啫。」

雖然Melody成日玩嘢激佢,只係史達寧都係一樣愛錫囡囡,以及其餘兩個小朋友包括堤亞高同泰古斯。史達寧話仔女係佢生命中重要部份，無論出面遇到乜嘢風雨，只要返屋企見到家人就會開心番，真係講得好冧喎！